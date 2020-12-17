76% респондентов хорошо осведомлены, что правительство приняло решение ввести локдаун с 8 по 24 января 2021 года, 20% - что-то слышали об этом, 4% - не знают.

Большинство украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января, 41% - против этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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52% респондентов считают, что распространение коронавируса вследствие локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение.

В то же время, опрос показал, что 76% респондентов хорошо осведомлены, что правительство приняло решение ввести жесткий карантин (локдаун) с 8 по 24 января 2021 года, 20% - что-то слышали об этом, 4% - не знают.

Поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина 63% опрошенных, не поддерживают - 35%.

Более 70% одобрительно относятся к закрытию в рамках жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть выступают против этого).

За закрытие школ высказались 54% (43% - против), детсадов – 48% (47% - против).

Меньше всего респондентов поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% – за, 67% – против), междугородного общественного транспорта (23% – за, 75% – против) и общественного транспорта (18% – за, 80% – против).

Как проводился опрос

Опрос проводился 12-14 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Результаты других опросов:

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Автор: Леся Лещенко