Локдаун в Украине введут с 24 декабря – нардеп

Жесткий карантин в Украине, по словам нардепа Дубинского, будет действовать более двух недель.

Кабинет министров намерен ввести в Украине полный локдаун с 24 декабря по 15 января. Читайте такжеВ Раде назвали главное условие для введения полного локдауна Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале. "Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал народный депутат. Карантин в Украине: что известно на 29 ноября 11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна общественность будет проинформирована о нем заранее - за 7-10 дней. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Алина Вишневская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter