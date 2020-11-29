Локдаун в Украине хотят ввести с 24 декабря / фото УНИАН, Денис Прядко
Кабинет министров намерен ввести в Украине полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
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Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал народный депутат.
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