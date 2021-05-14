По словам главы МИД Литвы, всего литовское правительство согласовало выделение 200 тыс. доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил о решении литовского правительства выделить Украине 100 тыс. вакцин от коронавируса.

Об этом он написал в Twitter.

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«Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тысяч вакцин, Грузии - 15 тысяч, и Молдове – 11 тысяч», - заявил он.

По словам главы МИД, это небольшой шаг от Литвы, и он выразил надежду, что «партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими».

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

В Украине по состоянию на 14 мая с начала прививочной кампании привито 918 тыс. 164 человека.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

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Автор: Константин Гончаров