Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса / фото REUTERS
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил о решении литовского правительства выделить Украине 100 тыс. вакцин от коронавируса.
Об этом он написал в Twitter.
Читайте такжеВ Минздраве уточнили, кто именно из очереди в" действии "сможет вакцинироваться от "ковида" в ближайшие выходные
«Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тысяч вакцин, Грузии - 15 тысяч, и Молдове – 11 тысяч», - заявил он.
По словам главы МИД, это небольшой шаг от Литвы, и он выразил надежду, что «партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими».
Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.
В Украине по состоянию на 14 мая с начала прививочной кампании привито 918 тыс. 164 человека.
Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- Стало известно, сколько украинцев пожаловались на побочные реакции после вакцинации
- В Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca - Минздрав
- В Минздраве рассказали, сколько доз вакцины AstraZeneca зарезервировано для прививки второй дозой в мае
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram