Чтобы понять, как курение влияет на кожу, нужно исследовать природу зависимости.

Наша кожа – зеркало здоровья и барометр молодости. На ее красоту влияют многие факторы: экология, питание, режим дня, генетика, вредные привычки. Лидер среди последних – курение – отягощает большинство процессов, связанных со старением кожи. Почему же, зная это, люди продолжают тянуться за сигаретой? Дело в зависимости – некоторым так и не удается побороть ее спустя десятки попыток бросить. Дерматовенеролог и косметолог Диана Запольская объяснила, как альтернативные продукты для курильщиков помогают сократить риски преждевременного старения кожи.

Природа зависимости

Чтобы понять, как курение влияет на кожу, нужно изучить природу зависимости. При курении никотин попадает в легкие и кровь, после чего доставляется в мозг, где взаимодействует с рецепторами. "Они стимулируют высвобождение гормона удовольствия – дофамина – что и является причиной развития зависимости", – поясняет Диана Запольская.

При этом никотин – это природный алкалоид, который в небольших дозах обладает стимулирующим действием, повышающим концентрацию. Исследования показали, что сам по себе он не наносит вред здоровью курильщика. Причиной развития побочных эффектов являются продукты горения табака: с дымом высвобождаются химические соединения различных классов. Их идентифицировано около 7000, из которых некоторым свойственно токсичное и канцерогенное воздействие.

Влияние курения на кожу

Данных в этой сфере немного, но достаточно, чтобы утверждать, что курение негативно влияет на состояние эпидермиса. Результаты исследования Okada et al. показали, что у тех, кто курит, меньше коллагеновых и эластиновых волокон в дерме. Это приводит к тому, что кожа становится дряблой, жесткой и менее эластичной.

Компоненты сигаретного дыма воздействуют на кожу на молекулярном уровне, что ускоряет старение. Исследования in vitro (в пробирке) показали, что экстракт табачного дыма ухудшает выработку коллагена и увеличивает выработку веществ, которые разрушают матриксные белки и вызывают аномальное производство эластозного материала. В негативном влиянии на кожу участвуют и активные формы кислорода, вызванные табачным дымом.

Снижение рисков

"Основываясь на научных данных, можно сделать вывод, что виновником раннего старения и уменьшения эффективности процедур по омоложению является табачная смола и продукты горения. Таким образом, можно предположить, что альтернативные продукты для курильщиков, исключающие процесс горения, менее травматичны для кожи лица", – утверждает врач.

Эстетические процедуры будут работать лучше при полном отказе от курения. Это же касается состояния всего организма. Но если никотиновая зависимость сильная, то даже изменение способа доставки позволит снизить уровень негативного влияния на кожу. Для окончательных выводов эксперт говорит о нехватке исследований. Но есть другие данные, на которые можно опираться.

В исследованиях систем для нагревания табака (СНТ) было установлено, что уровень окиси углерода (СО, угарный газ) в аэрозоле, вызывающий острое кислотное голодание тканей и клеток, на 98% ниже, чем в обычных сигаретах. "Оксидативный стресс также снижен по сравнению с сигаретами. Это позволяет говорить о том, что, хоть и не являясь полностью безвредными, системы для нагревания табака представляют собой лучшую альтернативу курению сигарет", – заключает Запольская.

Международное сообщество придерживается схожей позиции. Так, доктор Сьюзен Симпкин из Новой Зеландии при отказе от курения советует курильщикам использовать электронные сигареты или системы для доставки никотина, перед этим ознакомившись с их особенностями.

Автор: Иван Бойко