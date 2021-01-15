Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что запрета на продажу презервативов во время усиленного карантина в январе нет.
Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.
По словам Ляшко, сейчас средства контрацепции можно приобрести в аптеках.
"Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, которые три недели карантина ходит каждый день покупать презервативы", - заявил он.
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Отвечая на вопрос, почему нельзя продавать презервативы на кассе в супермаркете, главный санврач объяснил: "На самом деле презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, во время карантина их спокойно можно продавать, в том числе и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует".
Он допустил, что некоторые супермаркеты "перестарались" в попытках выполнить требования карантина.
Ранее в сети показали, как в одном из супермаркетов Одессы "карантинные" ограничения на ассортимент внезапно коснулись презервативов.
Локдаун в Украине: что известно
- 9 декабря Кабинет Министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.
- В Кабмине говорят, что усиленный карантин направлен снизить динамику заболеваемости коронавирусом и спокойно войти в процесс вакцинации.
- По данным СМИ, карантинные ограничения в Украине будут сохранены после завершения январского локдауна и продлятся на протяжении всего текущего года.
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