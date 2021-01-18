Главный санврач подчеркнул, чтобы не навредить своему организму, не надо забывать о физической дистанции и избегать скопления возле прорубей, потому коронавирус «выходной» на праздник не брал.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отмечает, что однократное купание в ледяной воде на Крещение не может закалить и укрепить организм, поскольку закаляться нужно систематически, ежедневно контактируя с холодной водой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Большинство людей ожидают, что купание в ледяной воде на Крещение сделает их здоровыми. Как врач могу сказать только о медицинской стороне вопроса. Можно ли? Если вы все-таки решили нырять в прорубь, то прежде всего делайте это только в том случае, если вы полностью здоровы! Существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено», - отметил он.

Ляшко подчеркнул, что разовое купание в ледяной воде не может закалить и укрепить организм. Холодная вода может быть полезна только если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой.

По словам главного санитарного врача, для того, чтобы не навредить своему организму на Крещение, не надо забывать о физической дистанцию и избегать скопления возле полыней.

«Коронавирус «выходной» на праздник не брал, а также: купайтесь только в специально оборудованных местах с проверенным дном; энергичная разминка - обязательное условие перед погружением в воду; погружайтесь в воду постепенно. Если вы сразу нырнете с головой - это может привести к резкому охлаждению организма! Оставайтесь в воде не дольше 3-5 сек. Людям, которые практикуют закаливание водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5-2 мин.», - отметил Ляшко.

При этом он призвал помнить, что курение и алкоголь не согревают.

«Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потере! Помните, традиции традициями, но главное не навредить своему здоровью. Закаляйте организм каждый день, а не раз в год! Будьте здоровы!», - резюмировал главный санврач.

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Автор: Константин Гончаров