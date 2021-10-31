По данным местных властей, за субботу госпитализированы 169 человек, что чрезвычайно много для области.

Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%.

Об этом сообщила в Facebook Черновицкая облгосадминистрация по результатам проведенного 31 октября заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большая цифра", - говорится в сообщении.

Гражданам напомнили, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизни.

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Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировано 17 тыс. 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли от осложнений болезни 336 человек.

В течение субботы в Украине 177 тыс. 765 человек вакцинированы от COVID-19. Первую дозу получили 133251 человек, а вторую – 44514. Таким образом, с начала вакцинальной кампании привиты 10 млн 156 тыс. 229 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 421 тыс. 546. Всего сделано 17 млн 577 тыс. 773 прививок.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая