Пневмонии "убили" в прошлом году более 100 детей.

Коронавирус в 2020 году унес не только жизни взрослых украинцев, но и несовершеннолетних, вакцинация которых еще не проводится. COVID-19 не смогли побороть 14 детей.

Об этом пишет APnews.

По данным Госстата Украины, среди умерших от коронавируса детей шестеро в возрасте до пяти лет. В то же время грипп и пневмонии в прошлом году "убили" 106 детей. При этом от гриппа умерли лишь трое, а вот жизни остальных унесла пневмония.

При этом большинство умерших детей в возрасте до пяти лет. К примеру, в 2020 году из ста детей, которые умерли, 68 в возрасте до пяти лет. Стоит отметить, что годом ранее грипп и пневмония убили 129 детей, из них 91 - до пяти лет.

Читайте такжеВ Днепре в больнице Мечникова спасают целую семью с коронавирусом в тяжелой формеКроме того, туберкулез в 2020 году унес жизни пяти детей, а в 2019 - восемь. А вот ВИЧ стал официальной причиной смерти 15 детей год назад, из них семеро в возрасте до пяти лет. Годом ранее ВИЧ убил 14 детей, из них четверо в возрасте до пяти лет.

Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки обнаружили 9846 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 918 детей и 207 медработников. Также за сутки был госпитализирован 1881 человек; зафиксировано 317 летальных случаев; выздоровели 4229 человек.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 469 856 человек;

выздоровели - 2 268 752 человека;

летальных исходов - 57 206;

проведено ПЦР - тестирований-13 003 972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Автор: Анастасия Горбачева