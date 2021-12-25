Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, а также в Донецкой и Львовской областях.

В Украине вчера, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых случаев коронавирусное заболевание. От осложнений умерли 268 человек, а 15 639 граждан выздоровели.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Количество выздоровевших за сутки более месяца превышает число новых случаев заражения.

Среди выявленных вчера больных - 378 детей и 90 медработников. Это немного меньше, чем днем ранее.

Читайте такжеВ Украине нашли новый вариант штамма COVID-19 "Дельта": характерна высокая смертность А вот госпитализированных наоборот стало больше. Так, за прошедшие сутки в больницы попали 1 689 пациентов с выраженными симптомами коронавирус. Днем ранее - 1 646.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (908), а также в Донецкой (390), Львовской (375) и Киевской (362) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 3 642 314 случаев COVID-19. Из них 94 700 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,4 миллиона граждан — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 63 855 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 29 531, методом ИФА — 5 477. Также сделали 28 847 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,6 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Ранее в ЮНИСЕФ рассказали, как уберечь детей от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера более 117,2 тыс. граждан получили прививки от COVID-19. Отмечается, что вчера от COVID-19 прививку получили 117 тыс. 222 человека. Одну дозу введено 37 тыс. 505 лицам, полностью иммунизированы - 78 тыс. 821. Дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную – 367.

С начала вакцинальной кампании в Украине привитые 14 млн 563 тыс. 975 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 13 млн 352 тыс. 303, получили дополнительную дозу – 1 тыс. 811 людей, ревакцинальную – 367 человек.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине также можно получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса людям по определенным медицинским показаниям.

Кроме того, с 24 декабря медики и сотрудники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно