Больше всего случаев за сутки выявили в Киеве, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

За минувшие сутки в Украине выявлено 479 новых случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 15 детей и 6 медработников. Госпитализированы 544 человека, 24 больных скончались.

Соответствующие данные приводит Минздрав. В то же время 19 июня 755 человек выздоровели.

За сутки осуществлено 25 337 тестирований на коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

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За все время пандемии в Украине заболели 2 229 523 человека. Выздоровели 2 151 463 пациентов, 52 016 случаев болезни оказались летальными.

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Автор: Дмитрий Захаров