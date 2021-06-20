За минувшие сутки в Украине выявлено 479 новых случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 15 детей и 6 медработников. Госпитализированы 544 человека, 24 больных скончались.
Соответствующие данные приводит Минздрав. В то же время 19 июня 755 человек выздоровели.
За сутки осуществлено 25 337 тестирований на коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
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За все время пандемии в Украине заболели 2 229 523 человека. Выздоровели 2 151 463 пациентов, 52 016 случаев болезни оказались летальными.
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