За неделю число подтвержденных случаев может вырасти на 94 тысячи.

В Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине на текущей неделе.

Ученые полагают, что в стране с 23 по 29 ноября число подтвержденных случаев заболевания вырастет до 729421, то есть - на 94 тысячи. Об этом идет речь в прогнозе Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН, пишет ТСН.

Читайте также"Привозят целые семьи": главврач больницы в Днепре рассказал о первых симптомах и "страшных" последствиях COVID-19

Также, по прогнозу НАН, до конца ноября от коронавируса могут умереть еще 1426 украинцев, а общий показатель смертности составит свыше 12,5 тысячи.

Количество тех, кто одолеет коронавирус в Украине, приблизится к отметке в 343,5 тысячи.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за сутки 22 ноября зафиксировано 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 124 человека. Также за эти же сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4143 человека; проведено тестирований за сутки - 28374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121). За все время пандемии в Украине заболели - 635689 человек; выздоровели - 291060 человек; летальных исходов - 11075; проведение ПЦР-тестирования - 4243600.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован