Лидер по количеству инфицированных коронавирусом - Днепропетровская область.

По состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 2 тыс. 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеВрач дал прогноз по развитию пандемии коронавируса в УкраинеОб этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Так, за прошедшие сутки:

госпитализирован - 1 701 человек;

выписали из больниц - 3 104 человека;

летальных исходов - 89;

выздоровели - 8 937 человек;

осуществлено ПЦР-тестирований за сутки - 16 285.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 182 521 человек, выздоровели – 1 950 562 человека, умерли – 49 тыс. 368, проведено ПЦР-тестов – 10 013 773.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Статистика по коронавирусу в Украине за минувшие сутки

По состоянию на 22 мая в Украине было зафиксировано 4 тыс. 606 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также было госпитализировано 1 тыс. 665 человек, зафиксировано 178 летальных случаев.

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Автор: Ольга Робейко