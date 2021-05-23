По состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 2 тыс. 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеВрач дал прогноз по развитию пандемии коронавируса в УкраинеОб этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Так, за прошедшие сутки:
- госпитализирован - 1 701 человек;
- выписали из больниц - 3 104 человека;
- летальных исходов - 89;
- выздоровели - 8 937 человек;
- осуществлено ПЦР-тестирований за сутки - 16 285.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 182 521 человек, выздоровели – 1 950 562 человека, умерли – 49 тыс. 368, проведено ПЦР-тестов – 10 013 773.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
Статистика по коронавирусу в Украине за минувшие сутки
По состоянию на 22 мая в Украине было зафиксировано 4 тыс. 606 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также было госпитализировано 1 тыс. 665 человек, зафиксировано 178 летальных случаев.
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