Накануне выходных, 21 мая, в Украине подтвердили еще 4 606 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 269 детей и 108 медработников.
Об этом говорится в данных, опубликованных в Telegram Коронавирус_инфо.
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В пятницу в больницы с осложнениями COVID-19 госпитализировали 1665 людей, одновременно выписали – 2050. За минувшие сутки от коронавируса умерли 178 больных, выздоровели – 12586.
За все время пандемии в Украине заболели 2 179 988 людей: из них выздоровели – 1 941 625, умерли – 49 279.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
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