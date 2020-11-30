Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 63 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 30 ноября в мире подтвердили 62,74 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 29 ноября

Умерли от COVID-19 уже 1,46 млн человек, выздоровело 40,14 млн.

Больше всего случаев зафиксировали в США (13,4 млн), Индии (9,4 млн) и Бразилии (6,3 млн). На четвертом месте Франция (2,27 млн), на пятом – Россия (2,24 млн).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине за последние сутки зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 732625; выздоровели - 345149 человек; летальных случаев - 12327

За прошедшую неделю в Украине было выявлено 96 тыс. 936 новых случаев COVID-19, что почти на 7 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе, когда было обнаружено 90 тыс.

В то же время продолжает увеличиваться количество госпитализаций: на прошлой неделе в больницы попали 11 тыс. 606 человек, позапрошлой - 10 тыс. 597.

Данные по COVID - 19 В Киеве

По состоянию на утро 30 ноября в Киеве зафиксировано 1 460 новых случаев за сутки коронавирус. Это на 280 случаев меньше, чем 29 ноября (1 740 инфицированных).

В целом в Киеве подтверждено 70 478 случаев COVID-19. От начала эпидемии в Киеве выздоровели 22 843 человека (88 за сутки), умерли 1 292 человека (13 за сутки).

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко