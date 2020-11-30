Жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 1,46 млн человек, выздоровели более 40 млн пациентов.

По состоянию на утро 30 ноября в мире подтвердили 62,74 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

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Умерло от COVID-19 уже 1,46 млн человек, выздоровело 40,14 млн.

Больше всего случаев зафиксировали в США (13,4 млн), Индии (9,4 млн) и Бразилии (6,3 млн). На четвертом месте Франция (2,27 млн), на пятом – Россия (2,24 млн).

Более миллиона случаев подтвердили еще в семи государствах: Испания (1,63 млн), Великобритания (1,62 млн), Италия (1,6 млн), Аргентина (1,4 млн), Колумбия (1,3 млн), Мексика (1,1 млн) и Германия (1,06 млн).

По числу умерших первые в рейтинге университета США (226,9 тыс.), далее – Бразилия (172,8 тыс.), Индия (137,1 тыс.), Мексика (105,6 тыс.), Великобритания (58,3 тыс.) и Италия (54, 9 тыс.).

Больше всего выздоровело пациентов в Индии (8,85 млн). В Бразилии выздоровели 5,58 млн человек, в США – 5,07 млн, в России – 1,75 млн, в Аргентине – 1,25 млн, в Колумбии – 1,2 млн.

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко