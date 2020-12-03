Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 64,5 миллиона человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

С начала пандемии в мире COVID-19 заболели 64 млн 508 тыс. 746 человек. От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 492 тыс. 998 лиц, выздоровели – 41 млн 492 тыс. 849.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 13,9 млн больных, Индия (9,5 млн), Бразилия (6,4 млн), Россия (2,3 млн), Франция (2,2 млн).

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Украина в общем антирейтинге по количеству инфицированных продолжает находиться на 17-м месте, между Южной Африкой и Турцией.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине вторые сутки подряд количество выздоровевших после COVID-19 превышает число заболевших. Количество человек, которые выздоровели от коронавируса за последние сутки составляет 15 тыс. 372 лица. Эта цифра превышает количество заболевших-14 тыс. 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 739 человек; зафиксировано летальных случаев – 243; осуществлено тестирований за сутки – 72 тыс. 678 (в том числе методом ПЦР – 47 тыс. 172, методом ИФА – 25 тыс. 506).

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 772 тыс. 760 человек; выздоровел – 384 тыс. 426 человек; зафиксировано летальных случаев – 12 тыс. 960; проведен ПЦР-тестирований – 4 млн 654 тыс. 206.

Данные по COVID-19 В Киеве

В Киеве за сутки обнаружено 1 тыс. 364 новых больных COVID-19. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 75 тыс. 376.

Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 тыс. 275 жителей Киева.

Локдаун в Украине: что известно о введении карантина

В "Слуге народа" назвали новое условие для введения локдауна и уточнили, что именно он будет предусматривать.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что усиленный карантин может быть введен со 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 3 декабря

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Автор: Виктория Гордиенко