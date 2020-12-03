От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли почти 1,5 млн человек.

С начала пандемии в мире COVID-19 заболели 64 млн 508 тыс. 746 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).

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От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 492 тыс. 998 человек, выздоровели - 41 млн 492 тыс. 849.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 13,9 млн больных, Индия (9,5 млн), Бразилия (6,4 млн), Россия (2,3 млн), Франция (2,2 млн).

Украина в общем антирейтинге по количеству инфицированных продолжает находиться на 17-м месте, между Южной Африкой и Турцией.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Токарева