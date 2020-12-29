Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 29 декабря в мире коронавирус подтвержден почти у 81,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
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1 млн 774 тыс. больных умерли, более 46 млн выздоровели.
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 6 тысяч 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, умерли – 18 081, выздоровели – 681 835.
Коронавирус в Киеве: статистика
За минувшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у 953 человек, умер 21 больной. Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 1875 летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни.
Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодня уже 109 008.
Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.
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