Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 29 декабря в мире коронавирус подтвержден почти у 81,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

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1 млн 774 тыс. больных умерли, более 46 млн выздоровели.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 6 тысяч 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, умерли – 18 081, выздоровели – 681 835.

Коронавирус в Киеве: статистика

За минувшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у 953 человек, умер 21 больной. Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 1875 летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни.

Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодня уже 109 008.

Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Виктория Гордиенко