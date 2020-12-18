В Украине за сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев коронавирусной болезни.

Количество случаев коронавируса в Украине приближается к отметке в миллион, а правительство тем временем строит планы по вакцинации 2021.

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Коронавирус в мире – статистика

По данным Университета Джона Хопкинса по состоянию на утро 18 декабря в мире выявлено почти 75 млн случаев коронавирусной инфекции. Среди них 1,6 млн – летальные случаи.

В то же время более 42 млн человек по всему миру выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в США (17 212 496), Индии (9 979 447), Бразилии (7 110 434), России (2 736 727) и Франции (2 483 524).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине за сутки зафиксировано 12630 новых случаев коронавирусной болезни COVID - 19, умерли - 260 человек, выздоровели - 12866 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2904 человека; выздоровели – 12866, зафиксировано 260 летальных случаев. Медики осуществили 68759 тестирований (в частности методом ПЦР – 42340, методом ИФА – 26419).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Как будут работать школы во время локдауна

Большинство школ в Украине во время локдауна в январе отправят на каникулы, заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Он уточнил, что школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, пойдут на дистанционное обучение. Как уверяет министр, такой формат единственный вариант для детей не отходить от школьной программы.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Дмитрий Захаров