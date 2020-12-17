Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
Коронавирус в мире: статистика
Читайте такжеCOVAX одобрила заявку Украины: Минздрав ждет первые вакцины с марта 2021 годаПо состоянию на 17 декабря в мире зафиксировано более 74,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,648 миллиона человек. При этом более 41,977 миллиона пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностированы 931751 случая заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 12047 украинцев.
За все время пандемии 548356 человек выздоровели, 15966 больных скончались.
Коронавирус в Киеве: статистика
В Киеве за сутки выявили 1512 новых больных коронавирусом. Умер 31 человек.
Всего за период пандемии в столице зафиксировали 96672 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
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