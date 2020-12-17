В мире зафиксировано более 74,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

Коронавирус в мире: статистика

Читайте такжеCOVAX одобрила заявку Украины: Минздрав ждет первые вакцины с марта 2021 годаПо состоянию на 17 декабря в мире зафиксировано более 74,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,648 миллиона человек. При этом более 41,977 миллиона пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностированы 931751 случая заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 12047 украинцев.

За все время пандемии 548356 человек выздоровели, 15966 больных скончались.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за сутки выявили 1512 новых больных коронавирусом. Умер 31 человек.

Всего за период пандемии в столице зафиксировали 96672 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН