В мире зафиксировано более 72,8 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

Коронавирус в мире: статистика

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки выздоровело рекордное количество пациентовПо состоянию на 14 декабря в мире зафиксировано более 72,8 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,621 миллиона человек. При этом более 41,2 миллиона пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностированы 909082 случая заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 8416 украинцев.

За все время пандемии 522868 человек выздоровели, 15480 больных – скончались.

Информация по COVID-19 в Киеве

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 1559 человек.

Всего в столице COVID-19 заболели 93302 человека. Коронавирус унес жизни 1610 больных, преодолели болезнь 29550 киевлян.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН