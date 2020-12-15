Вакцина может защитить от вспышек, но не от заражения, отметили в ВОЗ.

Населению, которому будет введена вакцина от коронавируса, необходимо будет продолжать носить защитную маску и сохранять дистанцию, поскольку вакцина предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2, но неизвестно, защищает ли она вообще от заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет ТСН со ссылкой на dpa.

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Там уточняют, что вакцинация направлена на предотвращение вспышек болезни, но не распространение вируса. Поэтому вакцинированные люди должны продолжать соблюдать все необходимые профилактические меры от заражения коронавирусом, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску.

Вакцинация от коронавируса

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Автор: УНИАН