Населению, которому будет введена вакцина от коронавируса, необходимо будет продолжать носить защитную маску и сохранять дистанцию, поскольку вакцина предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2, но неизвестно, защищает ли она вообще от заражения новым коронавирусом.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет ТСН со ссылкой на dpa.
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Там уточняют, что вакцинация направлена на предотвращение вспышек болезни, но не распространение вируса. Поэтому вакцинированные люди должны продолжать соблюдать все необходимые профилактические меры от заражения коронавирусом, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску.
Вакцинация от коронавируса
- В мире уже три страны начали массовую вакцинацию от COVID-19 вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.
- Всего в мире насчитывается уже почти 73 миллиона больных с коронавирусом.
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