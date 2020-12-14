В мире зафиксировано более 72,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

Читайте также Степанов объяснил, почему в Украине делают меньше тестов на коронавирус Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 14 декабря в мире зафиксировано более 72,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,612 миллиона человек. При этом почти 47,218 миллиона пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностированы 900666 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 6451 украинца.

За все время пандемии 506718 человек выздоровели, 15247 больных скончались.

Информация по COVID-19 в Киеве

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 605 человек.

Всего в столице COVID-19 заболели 91743 человека. Коронавирус унес жизни 1597 больных.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН