Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
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По состоянию на 14 декабря в мире зафиксировано более 72,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,612 миллиона человек. При этом почти 47,218 миллиона пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностированы 900666 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 6451 украинца.
За все время пандемии 506718 человек выздоровели, 15247 больных скончались.
Информация по COVID-19 в Киеве
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 605 человек.
Всего в столице COVID-19 заболели 91743 человека. Коронавирус унес жизни 1597 больных.
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