Врачи физически и эмоционально истощены, однако "тяжелых" больных становится все больше.

На сегодня в больницах Киева около 200 коронавирусных больных находятся в интенсивной терапии. Около трех десятков - подключены к аппаратам ИВЛ. По словам врачей, пациентов с тяжелым течением болезни становится все больше, есть случаи гибели нескольких членов одной семьи.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам врача-анестезиолога 9-й городской больницы столицы Владимира Лиходиевского, по сравнению с прошлым месяцем, случаи тяжелых форм COVID-19, которые доходят до реанимации, молодеют.

"Сегодня ночью у нас умерла женщина с тяжелой формой COVID-19. У этой женщины три дня назад умерла дочь 36 лет, которая болела коронавирусом", — рассказывает Алена Хомякова, заведующая отделением анастезиологии и интенсивной терапии инфекционных больных.

Врачи говорят, что становится тяжелее. Несмотря на то, что теоретически можно было бы привыкнуть к COVID-19, к пандемии привыкнуть нельзя. Становится тяжелее и физически, и эмоционально, поскольку нет возможности расслабиться и очень трудно терять пациентов.

"Больные стали тяжелее и их больше. Нет никакого спокойствия. Только кровать освобождается, ее сразу же занимают", — говорит один из врачей.

То, что помогает врачам - это когда удается спасти пациентов, особенно тех, кто был тяжелым, на ИВЛ.

Пациенты, которые уже могут говорить, признаются - не имеют никакого желания сомневаться в существовании COVID-19 как болезни.

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Автор: Дмитрий Захаров