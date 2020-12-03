Всего в Киеве подтверждено 75 376 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 3 декабря в Киеве зафиксировано 1364 новых случая коронавируса за сутки. Это на 371 случай меньше, чем 2 декабря (1 735 инфицированных).

Об этом свидетельствуют данные обнародованные аппаратом СНБО.

Читайте такжеБолее 15 тысяч: в Украине за сутки выздоровело рекордное число пациентов с COVID-19Всего в Киеве подтверждено 75376 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 24275 человек (512 за сутки), умерли 1369 человек (30 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 40427 случаев COVID-19 (924 новых случая за сутки). С начала эпидемии выздоровели 13898 человек (658 за сутки), умерли 719 человек (16 за сутки).

"Еще 1 тыс. 364 больных коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 75 тыс. 376", - об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди выявленных за минувшие сутки больных: 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, а также 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков мальчики от 1 месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 40 медиков.

В больницы были госпитализированы 76 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 тыс. 275 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 354, в Подольском - 146 и в Дарницком районе - 142 случая.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая