По мнению специалиста, если волна поднимается быстро, то и падать она будет быстро, поскольку количество восприимчивых людей тоже уменьшается.

Если волна коронавируса нарастает быстро, то и падать она будет тоже быстро. Во время этой волны коронавирусом могут заразиться те, кто раньше избежал заражения.

Читайте такжеУкраина может заключить договоры о поставках американской вакцины - СтепановТакое мнение высказал врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский на странице в соцсети.

"Согласно официальным данным, повторных случаев "ковида" немножко меньше 0,1%. Реальный показатель, по моему мнению, еще лучше. Вы сами знаете, что очень многие люди уже переболели. Проанализируйте свое окружение, чтобы это подтвердить. Так что новая быстрая волна накрывает преимущественно тех, кто сумел прожить год пандемии без поражения", — написал Сильковский.

По его словам, количество людей, которым грозит заражение коронавирусом тоже уменьшается.

"Если волна поднимается быстро, то и падать она будет быстро тоже. Потому что количество восприимчивых тоже уменьшается быстро и прогрессивно. Так, пиковые нагрузки на больницы сейчас огромны. Но это произошло не только у нас. Всю Европу накрыло. Независимо от жесткости ограничений. Это вызвал коронавирус, который распространяется своим, не совсем понятным для нас путем", — отметил специалист.

Сильковский подчеркивает, что паниковать не нужно, поскольку это может негативно повлиять на иммунитет.

"Еще больше людей накрывает паника. А она иммунитета не создает. И может быть повторной множество раз. И она так же мешает медикам. Потому что в больницу ломятся даже те, кому она не нужна. И в больнице пытаются дольше лечиться те, кто вполне себе могут уже долечиваться дома", — добавил врач.

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Автор: Ирина Погорелая