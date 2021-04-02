Самый высокий показатель госпитализаций больных с коронавирусом в Хмельницкой области - 122,6 на 100 тыс. населения, Житомирской - 117,9, Киеве - 112,1, Винницкой - 111,4 и Николаевской областях - 107,3.

Показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в 22 регионах Украины.

Читайте такжеВ Украине за минувшие сутки от COVID-19 привились более 19 тысяч человек - МинздравОб этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

«Показатель госпитализации больных с COVID-19 превышен в 22 регионах. Самый высокий показатель в Хмельницкой области - 122,6 на 100 тыс. населения, Житомирской - 117,9, Киеве - 112,1, Винницкой - 111,4 и Николаевской областях - 107,3 (при определенном показателе ≤60 на 100 тыс. населения)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 1 апреля самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве - 83,8%, Львовской и Николаевской областях - 71,3%, Житомирской области - 70,9%, Киевской - 68,9% (при определенном показателе 65%).

Уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в Украине остаются постоянными: В 10 областях и столице введен красный уровень эпидопасности; Херсонская область остается в «желтой» зоне; остальные 13 областей - в «оранжевой».

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие суткибыло зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных случаев зарегистрировано 33 тыс. 679. ПЦР-тестов проведено 8 млн 238 тыс. 849.

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Автор: Константин Гончаров