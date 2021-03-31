С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в целом переболело 11,2% населения страны, госпитализированы 110 тыс. 316 человек, из них 27,5% — дети в возрасте до 17 лет.

В Украине уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемический порог почти на 35%.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения с 22 по 28 марта в Украине ОРВИ, включая коронавирусную болезнь COVID-19, заболели 247 тыс. 497 человек, из них 33,8% — дети в возрасте до 17 лет.

Уточняется, что циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована.

"Интенсивный показатель заболеваемости на 34,8% превышает эпидемический порог, рассчитанный для Украины, и составляет 651,4 на 100 тыс. населения. Это на 5,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона", - говорится в сообщении.

В то же время очень высокий уровень эпидемической активности зафиксирован в Тернопольской области. Высокий уровень сохраняется в Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской и Донецкой областях, а в других регионах интенсивность эпидпроцесса на среднем уровне.

Читайте такжеКанадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппаОтмечается, что с начала эпидсезона — с 28 сентября до 28 марта — гриппом и ОРВИ в целом переболело 11,2% населения страны, госпитализированы 110 тыс. 316 человек, из них 27,5% — дети в возрасте до 17 лет.

Летальных случаев в результате гриппа не зарегистрировано.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 11 226 человек в Украине, зафиксировано 407 летальных исходов, 6 405 пациентов выздоровели, госпитализированы 5 558 человек.

На сегодня это рекордное количество летальных исходов. До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая 25 марта.

В Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайших двух недель.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что Украина постепенно выходит на пик третьей волны эпидемии COVID-19.

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Автор: Антонина Доломанжи