По состоянию на март в Украине зафиксировано 1,2 тысячи человек, которые повторно заболели COVID-19.

Интервал между первым и повторным инфицированием коронавирусом преимущественно составляет 3-5 месяцев.

Читайте такжеВрач рассказал, как долго продержится волна коронавируса в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родына сообщил на пресс-конференции в Киеве, которая проходила в онлайн-режиме.

«Центр общественного здоровья делал несколько запросов на областные лабораторные центры, которые ведут статистику по COVID-19. Последний такой запрос был сделан около месяца назад. Вопрос сформулирован следующим образом: какое количество пациентов заболели повторно? Под повторным случаем мы понимаем, что человек выздоровел, и в электронную систему эпиднадзора он был введена как выздоровевший, и после этого у него еще раз был выявлен COVID-19. По состоянию на месяц назад таких случаев было немногим более 1,2 тысячи», - сообщил он.

Также Родына заметил, что период между первым и вторым заболеванием преимущественно составлял 3-5 месяцев. В то же время были зафиксированы единичные повторные случаи инфицирования с интервалом в полтора месяца.

Коронавирус в Украине

В Украине 18 апреля выявили 6 тыс. 506 новых случаев коронавирусной болезни, от осложнений умерли 214 человек.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1 млн 953 тыс. человек, умерли - 40 тыс.

Сегодня, 19 апреля, гендиректор ЦОЗ Родына заявил, что третья волна эпидемии COVID-19в Украине идет на спад.

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Автор: Константин Гончаров