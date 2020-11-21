Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 21 ноября в мире коронавирусом заразились уже 57 564 083 человека. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 11 910 858, Индии – 9 050 597, Бразилии – 6 020 164, Франции – 2 160 343, России-2 023 025.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

За минувшие сутки, 20 ноября, коронавирус обнаружили у 14580 человек. Это наибольшее количество новых случаев в стране с начала пандемии. 210 больных умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Карантин выходного дня

С сегодняшнего дня в Украине штрафовать за отсутствие маски. Штраф за первое нарушение закона составляет 170 гривень. За повторное нарушение гражданин заплатит 255 гривень.

Заплатить штраф нужно будет сразу на месте совершения правонарушения. Закон не предусматривает необходимость передачи протокола в суд перед наложением штрафа, как это было раньше.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Яна Ставская