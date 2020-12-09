Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 300, Деснянском – 260, Днепровском районе – 245 случаев.

В Киеве за сутки выявили еще 1728 инфицированных коронавирусом. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных исходов от коронавируса.

Читайте такжеКоронавирус за сутки унес жизни 276 украинцевОб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале. По его данным в столице подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 84 538.

Заболели:

983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет

611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

71 девочка от 2 до 17 лет и 63 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

71 медик.

Кличко также сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки - 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.

"В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирусом, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 50%", - сообщил мэр.

Также он отметил, что кроме коронавируса, обострились сезонные и заболевания, включая грипп и ОРВИ. "На сегодня в столице зарегистрировали уже более 12,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И количество больных увеличивается", - сообщил мэр.

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Автор: Ирина Погорелая