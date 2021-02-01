Холодный гриппозный сезон в разгаре, и всяких ОРВИ с ОРЗ и простудами хватает, они никуда не делись. А как отличить банальную сезонную вирусную инфекцию от коронавируса, чтобы сразу принять меры, не опоздать с правильным лечением?

Коронавирус и грипп порой очень непросто отличить друг от друга. Оба эти заболевания имеют вирусную природу, и у обоих симптомы весьма похожи. И все же отличить одну "заразу" от другой можно.

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал два главных отличия, по которым можно идентифицировать, чем болен человек.

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Несмотря на похожую клиническую картину, эти два заболевания, все же имеют некоторые различия, утверждает Комаровский. У себя в Instagram доктор опубликовал таблицу, из которой наглядно видно, каковы симптомы гриппа и коронавируса, и в чем их отличие.

Из таблицы видно, что в обоих случаях у больного редко появляется насморк и болит горло. Такие симптомы более характерны для простуды, когда у человека ОРЗ. Вирус же обычно проявляет себя по-другому.

Такие "прелести жизни", как лихорадка, кашель, боль в мышцах и суставах, головная боль и усталость присущи и гриппу, и коронавирусу.

А вот потеря обоняния, при всех остальных похожих симптомах, обычно случается именно при коронавирусе. И одышка также при гриппе бывает редко (особенно вначале заболевания). Поэтому сочетание этих двух симптомов должно человека насторожить и заставить обратиться к врачу.

Впрочем, и грипп бывает ничем не лучше коронавируса. Это заболевание также очень опасно и унесло немало человеческих жизней. Поэтому ни ту, ни другую болезнь нельзя пускать на самотек.

Медики предполагают, что с наступлением теплого времени года оба заболевания пойдут на спад, как уже было в прошлом году. Впрочем, в этом году мощным союзником человечества в борьбе с коронавирусом станет вакцинация, которая уже полным ходом идет во многих странах мира.

В Украине же обещают начать вакцинацию от коронавируса уже в феврале этого года. Правда, сразу всех привить не удастся, и похоже, что процесс растянется, как минимум на два года.

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Автор: УНИАН