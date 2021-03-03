В Украине за сутки обнаружили 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.
Читайте такжеСтало известно, какие штаммы коронавируса циркулируют в УкраинеОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-каннале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 3 486 человек; выписано из больниц 2 925 человек; зафиксировано 185 летальных случаев; выздоровели 5 118 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 85 043 (в частности методом ПЦР – 34 945, методом ИФА – 17 688); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 410.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 364 705 человек;
- выздоровели - 1 182 036 человек;
- летальных исходов - 26 397;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 983 925.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 655 случаев;
Винницкая область - 577 случаев;
Волынская область - 201 случай;
Днепропетровская область - 234 случая;
Донецкая область - 213 случаев;
Житомирская область - 296 случаев;
Закарпатская область - 479 случаев;
Запорожская область - 219 случаев;
Ивано-Франковская область - 640 случаев;
Киевская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 85 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 403 случая;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 309 случаев;
Полтавская область - 148 случаев;
Ровенская область - 217 случаев;
Сумская область - 132 случая;
Тернопольская область - 343 случая;
Харьковская область - 394 случая;
Херсонская область - 40 случаев;
Хмельницкая область - 295 случаев;
Черкасская область - 130 случаев;
Черновицкая область - 495 случаев;
Черниговская область - 59 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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