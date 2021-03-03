За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве и Ивано-Франковской области.

В Украине за сутки обнаружили 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Читайте такжеСтало известно, какие штаммы коронавируса циркулируют в УкраинеОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-каннале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 3 486 человек; выписано из больниц 2 925 человек; зафиксировано 185 летальных случаев; выздоровели 5 118 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 85 043 (в частности методом ПЦР – 34 945, методом ИФА – 17 688); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 410.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 364 705 человек;

выздоровели - 1 182 036 человек;

летальных исходов - 26 397;

проведено ПЦР-тестирований - 6 983 925.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 655 случаев;

Винницкая область - 577 случаев;

Волынская область - 201 случай;

Днепропетровская область - 234 случая;

Донецкая область - 213 случаев;

Житомирская область - 296 случаев;

Закарпатская область - 479 случаев;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 640 случаев;

Киевская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 403 случая;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 309 случаев;

Полтавская область - 148 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 132 случая;

Тернопольская область - 343 случая;

Харьковская область - 394 случая;

Херсонская область - 40 случаев;

Хмельницкая область - 295 случаев;

Черкасская область - 130 случаев;

Черновицкая область - 495 случаев;

Черниговская область - 59 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая