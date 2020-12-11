По словам Геращенко, он находится на самоизоляции и переносит COVID-19 в легкой форме.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко инфицировался коронавирусом.

Об этом Геращенко сказал 10 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

"Что касается самой эпидемии — она очень опасна. Я это знаю по себе. Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в самом необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить. Я его (коронавирус, - ред.) переношу в легкой форме и члены моей семьи тоже", - сказал замминистра.

Коронавирус в Украине: новости

Читайте такжеМэр Одессы Труханов заболел коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 10 декабря за минувшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом, зафиксировано 266 летальных случаев. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН