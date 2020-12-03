По мнению врача, в настоящее время вакцина не является решением, поскольку о ней мало известно.

Тем, кто уже переболел COVID-19, вакцина не будет нужной.

Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала «Украина 24». Он отметил, что у людей, которые побороли коронавирус, гораздо более сильный иммунитет против настоящего заболевания, чем можно получить путем вакцинирования.

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"Зачем? Человек уже переболел, его иммунная система выработала гораздо более сильный иммунитет против настоящего заболевания, чем вакцина пытается его сымитировать. В целом к вакцине надо относиться спокойно", - заявил врач.

По его мнению, в настоящее время вакцина не является решением, потому что о ней мало известно.

"Да, это благо для человечества, это точно будет когда-то решением. Но сейчас его нет, мы не знаем, что за вакцина. Я абсолютно не собираюсь ругать, потому что как врач я не могу сказать, я «за» или «против», я не знаю, как она работает», - отметил Дубровский.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк