По словам врача, на соленое тянет как женщин, так и мужчин, и на это есть определенные причины, связанные со здоровьем.

Тяга к соленым продуктам у человека возникает из-за обезвоживания организма и недостатка соли в нем.

Об этом рассказал известный украинский врач и эксперт Евгений Комаровский в программе "Утро с Украиной".

По словам врача, на соленое тянет как женщин, так и мужчин. Но на это есть определенные причины, связанные со здоровьем.

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"Желание съесть что-нибудь соленое является классическим симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме. Например, это происходит тогда, когда у человека интенсивные физические нагрузки. Особенно в жаркое время года", - пояснил врач.

Комаровский рекомендует обратить внимание: если вам хочется соленого, а накануне у вас было достаточно активное занятие спортом, то вы можете съесть что-нибудь соленое или выпить воду с высокой степенью минерализации.

"Неудивительно, что многие варианты немного солоноватой воды настоятельно рекомендуются тогда, когда вы интенсивно тренируетесь", – сказал Евгений Комаровский.

Тем не менее, если у вас не было физических нагрузок и вас постоянно тянет на соленое - вам следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее Комаровский пояснил, почему у человека дергается глаз и что с этим делать.

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Автор: Виктория Гордиенко