Медик сказал, что это не редкое явление и каждый человек хоть раз в жизни ощутил его на себе.

Хотя бы раз в жизни у каждого человека вдруг начинало дергаться глаз точнее - верхнее веко, и она ничего не могла с этим сделать. Как утверждают медики, и по сей день нет радикального метода лечения блефароспазма.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский в программе "Утро с Украиной" рассказал, что может влиять на подергивание глаза.

"В основном врачи не имеют понятия, почему появляется блефароспазм. Очень часто он сам по себе исчезает. Почти 60-70%, у кого это бывает, женщины. И над этим стоит задуматься", - сказал врач.

Медик рекомендует отдыхать и высыпаться. Когда человек ведет нормальный образ жизни, спит не менее 8 часов в сутки, не имеет привычки нервничать по пустякам, тогда глаза у нее обычно не дергается.

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"Не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин. Крепкие чай и кофе, особенно во второй половине дня, будут усиливать блефароспазм", - отметил эксперт.

Но бывает так, что эта проблема постоянно вызывает массу неудобств. Например, женщина стесняется познакомиться с мужчиной или ее работа связана с общением.

"Если дерганье верхнего века влияет на вашу жизнь, тогда есть серьезные методы лечения, которые предусматривают инъекции препарата ботулотоксина в веко", - подчеркнул Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский советовал вместо уроков физкультуры в школе, которые не приносят никакой пользы, детям лучше заниматься спортом после уроков.

Советы Комаровского

Автор: Виктория Гордиенко