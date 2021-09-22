Медик отметил, что избавиться от запаха изо рта можно, устранив его основную причину.

Существует распространенное заблуждение, что якобы неприятный запах изо рта показатель огромного количества болезней.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о двух главных причинах данной проблемы и посоветовал, как их можно решить.

В эфире телеканала Украина, медик отметил, что именно в Украине, если заходит речь о запахе изо рта, чаще всего обсуждают проблемы с печенью.

"В 99,9% случаев запах изо рта не имеет никакого отношения к болезням внутренних органов, – заверил Комаровский. – Существуют две причины, почему появляется запах изо рта – это проблемы с зубами или с носоглоткой".

Врач объяснил, что если есть кариозные зубы или их гниение, то возникает неприятный запах. Значит, необходимо посетить стоматолога.

Если в носоглотке накапливается слизь, и она засыхает, то начинается процесс гниения. Любые хронические инфекции в полости рта и носоглотки приводят к неприятному запаху изо рта. Поэтому важно обратиться к отоларингологу.

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"Однако отоларинголог не всегда может устранить, например, хронический тонзиллит, – сказал Комаровский. – Но вы сами можете создать условия для того, чтобы слизь не накапливалась и не подвергалась процессу гниения".

По словам Комаровского, самое главное, чтобы в комнате, где вы спите, был чистый, прохладный и свежий воздух. Желательная температура воздуха в спальне – это +18°C. Влажность – от 40 до 60%.

Кроме того, можно использовать солевые растворы для промывания носа и для полоскания горла. Это поможет избавиться от слизи и сделать так, чтобы она не пересыхала и не гнила.

Ранее Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы быть здоровым.

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Автор: Виктория Гордиенко