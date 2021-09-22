Существует распространенное заблуждение, что якобы неприятный запах изо рта показатель огромного количества болезней.
Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о двух главных причинах данной проблемы и посоветовал, как их можно решить.
В эфире телеканала Украина, медик отметил, что именно в Украине, если заходит речь о запахе изо рта, чаще всего обсуждают проблемы с печенью.
"В 99,9% случаев запах изо рта не имеет никакого отношения к болезням внутренних органов, – заверил Комаровский. – Существуют две причины, почему появляется запах изо рта – это проблемы с зубами или с носоглоткой".
Врач объяснил, что если есть кариозные зубы или их гниение, то возникает неприятный запах. Значит, необходимо посетить стоматолога.
Если в носоглотке накапливается слизь, и она засыхает, то начинается процесс гниения. Любые хронические инфекции в полости рта и носоглотки приводят к неприятному запаху изо рта. Поэтому важно обратиться к отоларингологу.
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"Однако отоларинголог не всегда может устранить, например, хронический тонзиллит, – сказал Комаровский. – Но вы сами можете создать условия для того, чтобы слизь не накапливалась и не подвергалась процессу гниения".
По словам Комаровского, самое главное, чтобы в комнате, где вы спите, был чистый, прохладный и свежий воздух. Желательная температура воздуха в спальне – это +18°C. Влажность – от 40 до 60%.
Кроме того, можно использовать солевые растворы для промывания носа и для полоскания горла. Это поможет избавиться от слизи и сделать так, чтобы она не пересыхала и не гнила.
Ранее Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы быть здоровым.