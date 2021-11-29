Коронавирус может месяцами жить в организме человека со слабым иммунитетом, отметил медик.

Люди, у которых слабая иммунная система, являются "самым идеальным объектом для мутаций" коронавируса COVID-19.

Самые идеальные объекты для мутаций COVID-19, например, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский во время эфира на канале "Украина 24".

Медик отметил, что коронавирус в основном убивает людей, у которых хороший иммунитет, а в организме со слабыми иммунитетом может жить месяцами и мутировать.

"Мы все должны понимать, в чем состоит механизм мутации. Если у человека нет в организме вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много, и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться…", – добавил врач.

Читайте такжеВрач раскрыл основные ошибки при COVID-19Комаровский подчеркнул, что коронавирус мутирует, в частности, в организме людей, у которых мало антител.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия COVID-19. Позже стало известно, что коронавирус мутирует.

В частности, осенью 2020-го в Индии обнаружили вариант вируса, который назвали "Дельта". Индийский штамм коронавируса считается более заразным, чем предыдущие выявленные мутации. Этот штамм COVID-19 есть, в частности, в Украине.

В начале ноября был обнаружен еще один штамм коронавируса, его назвали "Омикрон". Родиной этого варианта COVID-19 считают Ботсвану.

Автор: Екатерина Присяжнюк