В Украине живет около 1,2 миллиона людей с онкологией, и каждый год к ним добавляется 140 тысяч новых случаев. И хотя сейчас ученые сделали огромный шаг вперед в сфере лечения большинства видов рака, в нашем обществе, к сожалению, и теперь существует большое количество мифов и предрассудков, с которыми приходится сталкиваться тем, кто слышал в свой адрес диагноз «рак».

Онкологический диагноз — серьезный вызов, который любому достаточно сложно принять как физически, так и психологически. Однако не менее тяжелым ударом становится такая новость для родных онкопациента, ведь они часто берут на себя большую часть его проблем, становятся опорой для больного в это сложное время.

С целью улучшить информированность людей о разных аспектах проблемы онкологии, способствовать повышению эффективности терапии и качества жизни больных с онкодиагнозом в Украине была запущена социально-образовательная кампания «Бути поруч», созданная при поддержке компании «Нутриция» — ведущего эксперта в сфере производства специализированного питания в Европе.

Детальнее о Проекте «Бути поруч» по ссылке: http://butyporuch.com.ua/

На всеукраинской онлайн-платформе Проекта можно найти ответы экспертов-онкопсихологов на важные вопросы, в частности, как принять свой диагноз, подготовиться к терапии, организовать режим питания, и многие другие, а также ознакомиться с реальными историями людей, победивших рак. Близким онкопациентов может пригодиться информация о том, как лучше общаться с таким человеком, о группах поддержки для родственников онкобольных, и пр.

Много внимания Проект «Бути поруч» уделяет предоставлению актуальной информации о проблеме онкологии и методах лечения, в том числе, чтобы бороться с канцерофобией в обществе. На платформе можно найти информацию об основных мифах, связанных с раком, и информацию от ведущих врачей-экспертов Национального Института Рака.

Отдельный раздел Проекта посвящен информации о правильном и специализированном питании во время лечения. Например, там есть советы, как организовать свой рацион, какие продукты стоит употреблять, а какие нет, и что делать, если при обычном питании не удается поддерживать свой вес и обеспечивать организм всеми полезными веществами, необходимыми для борьбы с болезнью.

К тому же в сентябре 2020 года в рамках Проекта началась серия бесплатных образовательных вебинаров «Бути поруч» при участии экспертов и пациентов, где будут обсуждаться самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваются как онкопациенты, так и их родные, друзья и коллеги. Узнать расписание и темы будущих вебинаров и зарегистрироваться на них можно на странице Проекта в разделе «События».

Важно осознавать, что хотя путь борьбы с онкологией долгий и сложный, ее можно преодолеть, вовремя обратившись за медицинской и, что очень важно, за психологической помощью, и получая качественную и достоверную информацию о своем заболевании и путях его комплексного лечения.

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Автор: УНИАН