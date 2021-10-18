По словам главы комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, ранее пик заболеваемости прогнозировался на ноябрь, но, согласно актуальной статистике, его можно ожидать уже через неделю.

Киеву пора переходить в "красную" зону, так как в больницах заняты 70% коек, предназначенных для больных COVID-19.

Такое мнение журналистам высказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Liga.net.

По его словам, пик заболеваемости прогнозировался на ноябрь, но, согласно актуальной статистике, его можно ожидать уже через неделю.

"Сегодня в Киеве загружено 70% (коек, – ред.). Надеюсь, Киев решит в ближайшее время переходить в красную зону", – сказал депутат, напомнив, что соответствующие решения принимают местные органы власти.

Напомним, с 18 октября Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области Украины находятся в "красной зоне" карантина, введенного для борьбы с коронавирусом.

Ранее – 15 числа, "красной" стала Херсонская область.

До этого Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

По решению правительства, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "красным", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров транспорта, в частности, сертификата о вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Денис Прядко