Он говорит, что в реанимации находятся вакцинированные из группы риска.

Врач-анестезиолог из Киева Владимир Лиходиевский заявил, что в реанимации лишь один из десяти пациентов имеет прививку от коронавируса.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Он рассказал, что в реанимации появляются свободные места чаще всего после смерти пациентов, то есть "новый пациент идет в реанимацию, когда умрет кто-то из тех, кто там находился".

По его словам, пациенты на аппарате ИВЛ чрезвычайно долго выздоравливают. Люди с новым штаммом и пациенты из группы риска находятся в реанимации месяц - полтора.

Читайте такжеЛяшко сказал, когда можно будет говорить о массовой вакцинации подростков от COVIDВрач подчеркнул, что если "не уменьшится кривая заболеваемости, то мы захлебнемся".

Также Лиходиевский сообщил, что в реанимации один из 10 пациентов вакцинирован.

"Вакцинированные пациенты в реанимации также лежат, но это пациенты из группы риска - больные сахарным диабетом и пациенты пожилого возраста", - добавил он.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк