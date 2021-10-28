Сегодня в киевских больницах койкоместа, оборудованные кислородом, заняты на 67%.

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник сомневается, что все больные, которые после вакцинации попали в стационар, действительно привиты от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

"В вопросе, сколько вакцинированных и невакцинированных попало в стационар, есть две статистики. С одной стороны, в стационарах 98% невакцинированных и 2% - вакцинированных. Но из тех 2% я до конца не понимаю, сколько вакцинированных, а сколько – со справкой о вакцинации, то есть с купленной справкой. Потому что, когда лежат два пациента – один вакцинированный, а второй нет, и у них абсолютно одинаковое течение болезни, то это наводит на мысль, что все-таки там, наверное, что-то не так", - сказал Поворозник.

Он добавил, что "в конечном варианте многие из пациентов признаются, что они не вакцинированы".

"Мы по таким передаем материалы в полицию", - отметил он.

По словам Поворозника, на сегодня в киевских больницах койкоместа, оборудованные кислородом, заняты на 67%.

Коронавирус в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1 тыс. 451 жителя, 39 больных умерли от осложнений. В числе новых заболевших: 840 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 490 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и дети - 67 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Автор: Дмитрий Хилюк