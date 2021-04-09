Как отметили в Минздраве, встретить клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне.

Ежегодно весной с наступлением тепла и пробуждением растений активизируются иксодовые клещи. Эти опасные для людей и животных существа наиболее активны в апреле-июне и августе-октябре.

Об этом информирует Центр общественного здоровья.

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Встретить клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20-60 см, и лишь изредка попадают на невысокие кустовые растения. Иксодовые клещи могут переносить возбудителей опасных заболеваний человека и животных, в частности, клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), а также болезни Миямото.

По данным Центра общественного здоровья, в 2020 году зарегистрировали 2745 случаев болезни Лайма и 2 случая клещевого энцефалита. В частности, в течение двух месяцев 2021 (январь-февраль) уже зарегистрировали 70 случаев заболевания боррелиозом (болезнь Лайма). Эти случаи связаны с рецидивами (повторное инфицирование без заражения). Случаев клещевого энцефалита за два месяца 2021 не зафиксировано.

Как уберечься от клещей:

Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.

Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой — и закройте шею.

Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, который отпугивает клещей. Следуйте инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет.

На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву со сторон: именно там клещей больше всего.

Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.

Внимание: когда клещ цепляется к вашей одежде, то остается неподвижным, пока вы прекратите активно двигаться, сядете или ляжете. Именно тогда нападающий начинает искать место прикрепления к телу — медленно перемещается снизу вверх. Этот процесс может длиться от 30 мин до трех и более часов, даже несколько дней.

Осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: животное выделяет анестетических вещество, обезболивающее укус. Нужен тщательный осмотр, поскольку укусить может и так называемая нимфа — молодой очень маленький клещ.

Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением. Тщательно обследуйте свое тело, особенно участки, покрытые волосами.

Дома постирайте и поутюжьте одежду. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, а и впоследствии, перекочевав из одежды. Не стоит оставлять эту одежду возле кровати или спать в ней. Простое вытряхиванием не поможет избавиться клеща.

Проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т.д.).

Если на природу брали домашнего любимца — его также следует осмотреть на наличие клещей.

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Автор: Виктория Гордиенко