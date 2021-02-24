Вакцины, которую Украина получит в течение весны, должно хватить для того, чтобы открыть "коммерческое вакцинации".

В правительстве предполагают, что ближе к лету возможно начало коммерческой продажи вакцин от коронавируса, что создаст возможность для летнего отдыха украинцев за рубежом.

Читайте такжеВ Украине сделали первую прививку от коронавируса (фото)Об этом "Европейской правде" заявил источник в правительстве. "В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 тыс. вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз", - сказал чиновник.

По словам собеседника издания, в течение этого года планируется вакцинировать 16 млн украинцев, а за два года - не менее 22 млн.

"Статистика показывает, что лишь 43% готовы вакцинироваться. Более того, значительная их часть имеет дополнительные условия, например, вакцина определенного производителя, или не в первой очереди" - отметил он.

Поэтому, по словам чиновника, вакцины, которую Украина получит в течение весны, должно хватить для того, чтобы открыть "коммерческиее вакцинации".

"До пятой группы планового вакцинирования дойдет во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за рубежом, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки", - сказал собеседник.

По словам источника в правительстве, уже с 1 марта должен заработать единый портал вакцинированных лиц.

"В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашего вакцинирования, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу", - сказал собеседник.

В правительстве подчеркивают, что все вакцины, которыми будут вакцинироваться украинцы, сертифицированы в ЕС, а потому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в Евросоюзе. Впрочем, по словам чиновника, подобные консультации с ЕС еще не начались.

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Автор: УНИАН