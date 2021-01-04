Психолог советует обратить внимание на лучшие стороны вашей работы.

Психолог Герман Делль, рассказал, как настроиться на рабочий лад после новогодних праздников.

Об этом эксперт рассказал в эфире канала "Украина 24".

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"Нужно настраиваться так, что: "Ура, на работу!" - если мы работаем, в этом уже есть что-то хорошее. Мы столько отдыхали, а теперь можно встретиться с коллегами. У нас за время долгой работы накапливается некий негатив, мы как в шорах смотрим только на одно. А сейчас праздники, и мы продолжаем как бы праздновать на работе", - рассказывает эксперт.

"Я бы четко предпочел смотреть на лучшие стороны работы. А если их там нет, то я бы предложил сменить работу. Она обязана, кроме денег, приносить еще и удовлетворение, иначе - зачем жить?" - убежден психолог.

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Автор: УНИАН