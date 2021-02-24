Самые дорогие люди достойны вашей заботы, а забота про здоровье – главное. Февраль – месяц любви, потому в рамках проекта «Год счастья с АНЦ, стАНЦия ЛЮБОВЬ» в аптеках под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@» и «Благодать» действует #турбовыгода – до 25% на самые необходимые препараты. Самые крупные фармацевтические бренды дарят скидки – успейте воспользоваться!

Цель акции «стАНЦия ЛЮБОВЬ» - пробудить в покупателях заботу о собственном здоровье выгодно и обратить внимание на то, что в любой ситуации счастье рядом. Так что предложение месяца состоит из важных препаратов для вас и ваших родных.

Февраль продолжает пору праздников, а что нужно на праздники? Отличное здоровье и самочувствие. Заботясь о вашем кошельке аптеки приготовили скидки на препараты для нормализации функции желудочного тракта. Эффективным решением при болезни печени будет Гепабене со скидкой 15%*. Алмагель в любой форме устранит боль и дискомфорт в желудке, поможет вылечить желудочные болезни. На этот препарат #турбовыгода равна 15%*. Так что пусть пылают чувства, а не изжога!

Кто сказал, что сердцу нужен покой? Ему необходимы забота, позитивные эмоции и действенные помощники. Корвалтаб метео и Корвалтаб экстра заботятся о вашем сердце и не оставляют неприятного запаха в ротовой полости. Покупайте их со скидкой 10% в рамках акции* «стАНЦия ЛЮБОВЬ» в аптеках или на сайте: aptekanizkihcen.ua.

Забудьте про боль – любите и будьте любимы. Противовоспалительное и противомикробное средство со спазмолитическим желчегонным действием для почек Уролесан поможет быстро и эффективно решить проблемы со здоровьем. Приобретайте препарат со скидкой до 14 грн на протяжении всего февраля*.

Подарите себе и близким возможность двигаться свободно с выгодой до 10%*, покупайте Артрон комплекс для суставов в аптеках под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@» и «Благодать». Препарат снимает воспаление и ревматизм – и вы снова здоровы.

Настоящая забота не видит границ – мы всегда рядом с близкими, когда необходима помощь в любой ситуации. Хорошее самочувствие в самой затруднительной ситуации – с препаратом бренда Релиф. Средства способствуют быстрому выздоровлению и помогают вам заботиться о себе и близких. Только в феврале цены на Релиф снижены – скидка до 10%*.

Количество акционного товара ограничено, потому спешите заказать и зарезервировать самое необходимое – по телефону 5900 или через сайт.

*Акция проводится в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Информацию о цене на товар до и после использования скидки, соотношение с предыдущей ценой реализации, ассортимент и формы выпуска продукции, на которую предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется ввиду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25% в период с 1 по 28 февраля 2021 года.

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья!

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН