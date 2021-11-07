Способ лечения зависит от тяжести состояния пациента.

Врач "ковидного" отделения Киевской городской клинической больницы №3 Ариана Мохаммад рассказала о лечении от коронавируса противников вакцинации, а также тех лиц, которые покупают поддельные COVID-сертификаты.

В интервью "Радио Свобода" медик объяснила, что протокол лечения пациентов с коронавирусом абсолютно для всех одинаков и зависит лишь от тяжести состояния во время госпитализации.

"Когда они задыхаются, их подсоединяешь к точке кислорода в момент перекладывания с каталки на каталку наши пациенты общаются с нами, как на исповеди, поэтому признаются", - рассказывает она об общении с владельцами фейковых документов о прививках.

Также врач эмоционально высказалась относительно недавней акции протеста "антивакцинаторов" в Киеве.

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"Это вообще разрыв моего сознания и души, потому что я понимаю, что через некоторое время те, кто были там, окажутся в наших киевских больницах. И они также будут занимать койко-место", - говорит медик.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован