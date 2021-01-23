Залогом быстрой потери веса без вреда для здоровья является правильное питание в комплексе с физическими упражнениями.

У многих людей порой возникает потребность быстро привести себя в порядок, в частности, сбросив лишний вес, перед каким-то важным событием. Тогда возникает вопрос – как быстро похудеть и желательно без вреда для собственного здоровья.

Что нужно для похудения дома

Желающим избавиться от нескольких лишних килограммов первым делом нужно приобрести определенные хорошие привычки, поэтому необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

питаться чаще, но небольшими порциями и только при наличии чувства голода;

пить около 2 л воды в сутки;

побольше двигаться;

ужин должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна;

питаться полезной домашней пищей;

отказаться от полуфабрикатов и других вариантов быстрого вредного перекуса, а также от жареных блюд и сладостей;

выполнять упражнения дыхательной гимнастики, посещать спортзал;

держать вес под контролем, следя за количеством потребленных калорий.

Быстрое похудение с помощью диет

Диета не обязательно означает, что нужно голодать. Есть много различных диет, придерживаться которых можно с комфортом для своего организма. Рацион в таких диетах очень сбалансирован, и человек получает все необходимые вещества, витамины и элементы.

Водная диета

За день нужно выпивать достаточное количество чистой воды. Пить нужно по стакану воды за 20 минут до каждого приема пищи. Однако во время еды и в течение 2 часов после нее пить не рекомендуется. Секрет данной диеты кроется в том, что желудок уже заполнен и съесть хочется гораздо меньше.

12-часовое голодание

Все, что нужно сделать, это не есть в течение 12 часов в промежутке между ужином и завтраком. Желательно, чтобы первые 6 часов приходились на бодрствование. Таким образом, первые несколько часов организм будет тратить на переваривание уже имеющейся пищи, а остальное время – на детокс организма и, в частности, сжигание жиров.

Монодиета

Суть этой диеты в том, чтобы употреблять в пищу лишь один какой-то конкретный продукт. Это может быть кефир, гречка, овсянка. При этом следует не забывать о питье воды.

Хороший результат, в частности, дает гречневая диета. Она предусматривает употребление гречки, запаренной на ночь кипятком. Полученную "кашу" надо съедать равными порциями за 6 приемов.

Благодаря данной диете можно сбросить лишние килограммы за короткий срок, однако существует вероятность того, что они вскоре вернутся. Поэтому прибегать к ней лучше для разгрузки организма – на 1-3 дня. К тому же не лишним будет перед тем, как перейти на такую диету, проконсультироваться с врачом.

Физические упражнения для похудения

Чтобы получить не просто похудевшее, а еще и красивое тело, нужно делать физические упражнения. Начинать, конечно, надо не с таскания штанги или бега на большие дистанции. Вполне подойдет комплекс упражнений на все группы мышц, который можно выполнять в домашних условиях.

Ходьба

Быстрая ходьба в течение 30 минут – это потеря около 250 ккал. Замечательным началом будет небольшая прогулка к месту работы вместо того, чтобы преодолевать весь путь с помощью транспорта.

Танцы

Для этого не обязательно ходить на специальные занятия. В сети есть множество видео, которые пригодятся. Главное - увлеченность и настойчивость.

Пилатес или йога

В йоге и пилатесе все упражнения разработаны таким образом, чтобы работали все мышцы тела одновременно. Поэтому они дают быстрый и впечатляющий результат.

Планка

Надо поднять тело на вытянутых руках и ногах. Нужно продержаться 30 секунд в таком положении. Спина и таз при этом должны быть на одной линии.

Упражнение рекомендуется начинать с наиболее легкой вариации на вытянутых руках и режима "30-60 секунд планка + 30-60 секунд отдыха", делая 3-4 повторения цикла.

Выпрыгивание

Из положения стоя надо присесть, коснуться пальцами пола и резко выпрыгнуть. Повторять упражнение 3 подхода по 10 раз.

Приседание

Приседать нужно так, чтобы линия коленей не выходила за носки стоп. Сделать надо 30 раз.

Правильное питание в комплексе с физическими нагрузками позволит избавиться от лишнего веса за короткое время, не навредив при этом организму.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН