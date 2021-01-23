У многих людей порой возникает потребность быстро привести себя в порядок, в частности, сбросив лишний вес, перед каким-то важным событием. Тогда возникает вопрос – как быстро похудеть и желательно без вреда для собственного здоровья.
Что нужно для похудения дома
Желающим избавиться от нескольких лишних килограммов первым делом нужно приобрести определенные хорошие привычки, поэтому необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- питаться чаще, но небольшими порциями и только при наличии чувства голода;
- пить около 2 л воды в сутки;
- побольше двигаться;
- ужин должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна;
- питаться полезной домашней пищей;
- отказаться от полуфабрикатов и других вариантов быстрого вредного перекуса, а также от жареных блюд и сладостей;
- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, посещать спортзал;
- держать вес под контролем, следя за количеством потребленных калорий.
Быстрое похудение с помощью диет
Диета не обязательно означает, что нужно голодать. Есть много различных диет, придерживаться которых можно с комфортом для своего организма. Рацион в таких диетах очень сбалансирован, и человек получает все необходимые вещества, витамины и элементы.
Водная диета
За день нужно выпивать достаточное количество чистой воды. Пить нужно по стакану воды за 20 минут до каждого приема пищи. Однако во время еды и в течение 2 часов после нее пить не рекомендуется. Секрет данной диеты кроется в том, что желудок уже заполнен и съесть хочется гораздо меньше.
12-часовое голодание
Все, что нужно сделать, это не есть в течение 12 часов в промежутке между ужином и завтраком. Желательно, чтобы первые 6 часов приходились на бодрствование. Таким образом, первые несколько часов организм будет тратить на переваривание уже имеющейся пищи, а остальное время – на детокс организма и, в частности, сжигание жиров.
Монодиета
Суть этой диеты в том, чтобы употреблять в пищу лишь один какой-то конкретный продукт. Это может быть кефир, гречка, овсянка. При этом следует не забывать о питье воды.
Хороший результат, в частности, дает гречневая диета. Она предусматривает употребление гречки, запаренной на ночь кипятком. Полученную "кашу" надо съедать равными порциями за 6 приемов.
Благодаря данной диете можно сбросить лишние килограммы за короткий срок, однако существует вероятность того, что они вскоре вернутся. Поэтому прибегать к ней лучше для разгрузки организма – на 1-3 дня. К тому же не лишним будет перед тем, как перейти на такую диету, проконсультироваться с врачом.
Физические упражнения для похудения
Чтобы получить не просто похудевшее, а еще и красивое тело, нужно делать физические упражнения. Начинать, конечно, надо не с таскания штанги или бега на большие дистанции. Вполне подойдет комплекс упражнений на все группы мышц, который можно выполнять в домашних условиях.
Ходьба
Быстрая ходьба в течение 30 минут – это потеря около 250 ккал. Замечательным началом будет небольшая прогулка к месту работы вместо того, чтобы преодолевать весь путь с помощью транспорта.
Танцы
Для этого не обязательно ходить на специальные занятия. В сети есть множество видео, которые пригодятся. Главное - увлеченность и настойчивость.
Пилатес или йога
В йоге и пилатесе все упражнения разработаны таким образом, чтобы работали все мышцы тела одновременно. Поэтому они дают быстрый и впечатляющий результат.
Планка
Надо поднять тело на вытянутых руках и ногах. Нужно продержаться 30 секунд в таком положении. Спина и таз при этом должны быть на одной линии.
Упражнение рекомендуется начинать с наиболее легкой вариации на вытянутых руках и режима "30-60 секунд планка + 30-60 секунд отдыха", делая 3-4 повторения цикла.
Выпрыгивание
Из положения стоя надо присесть, коснуться пальцами пола и резко выпрыгнуть. Повторять упражнение 3 подхода по 10 раз.
Приседание
Приседать нужно так, чтобы линия коленей не выходила за носки стоп. Сделать надо 30 раз.
Правильное питание в комплексе с физическими нагрузками позволит избавиться от лишнего веса за короткое время, не навредив при этом организму.
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