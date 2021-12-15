Украинцам советуют покупать игрушки только в специализированных точках.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали об опасности некачественных елочных украшений. В ведомстве призывают украинцев выбирать игрушки по принципу безопасности, а не только эстетического удовольствия.

Советы по покупке елочных игрушек опубликовали на странице центра в Facebook.

В центре советуют покупать игрушки лишь в специализированных точках: в крупной сети или в специализированном магазине. В ведомстве отмечают, что на стихийных рынках или в переходах невозможно получить гарантии качества и защиты прав потребителя.

Читайте такжеВ Киеве с 15 декабря работают елочные ярмарки: где купить и сколько стоит"Проверяйте на упаковке указан ли производитель, состав изделия, есть ли документы, удостоверяющие качество и безопасность. В елочных украшениях низкого качества могут содержаться токсичные вещества, как фенол, свинец. Они опасны, особенно для детей", — сообщают в заметке.

По мнению медиков, лучшими маркерами качества могут быть краска и запах. Краска и блестки на игрушке не должны осыпаться даже от легкого трения, а запах — не быть резким. Острые концы крепежных материалов должны быть недоступными и надежно закрытыми защитными колпачками.

"Если покупаете электрические украшения и различную иллюминацию, обязательно проверяйте сертификаты. Проверьте целостность и состав конструкции: лампочки должны крепко держаться в гнездах, вилка и шнур надежно соединены, а изделие сделано из огнеупорного материала. Попросите продавца включить гирлянду, чтобы проверить, не появляется ли резкий запах от нагревания, не сильно нагревается. Мощность до 65 Вт", — отмечают в Центре.

В ведомстве призывают отдавать предпочтение товарам украинских производителей. Кроме того, в Центре рекомендуют изготовить новогодний декор своими руками во избежание вредного воздействия пластика или других материалов.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья дали украинцам несколько советов по выбору праздничной елки. В ведомстве рассказали как выбрать искусственные и живые деревья.

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Автор: Екатерина Малюга